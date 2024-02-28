Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saraybosna'da Şehitlikleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bıraktı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne geçen Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Bakan Güler ile olarak Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne geçerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - SARAYBOSNA