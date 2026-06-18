Bakan Güler, Brüksel programını tamamladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programını tamamladı.

Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Türk Daimi Temsilciliği, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı, Brüksel Büyükelçiliği ve Brüksel Askeri Ataşeliğini ziyaret etti. Bakan Güler; NATO Karargahında da Fransa ve Hollanda Savunma Bakanları ile toplantı gerçekleştirdi. Son olarak NATO'nun 'Nükleer Planlama Grubu' ve 'Ukrayna Savunma Temas Grubu' toplantılarına katılan Bakan Yaşar Güler, oturumlar öncesinde ve sonrasında bazı mevkidaşları ile görüşmeler de yaparak Brüksel programını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı