Bakan Güler, Bakü'deki ADEX'te Hasanov ile savunma sanayisi şirketlerini gezdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nı (ADEX) ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX) için Şuşa'dan başkent Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, fuarda yer alan savunma sanayisi şirketlerini ziyaret ederek sergilenen teknolojileri inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı