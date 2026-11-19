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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesine katılmak üzere Almanya'ya gitti. Bakan Güler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi. Ülkemizi temsilen zirveye katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Başbakanı Sayın Friedrich Merz tarafından karşılandı. Bakan Yaşar Güler, hem Almanya Başbakanı Sayın Friedrich Merz hem de diğer ülke liderlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı