Bakan Güler, 17’nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da bulunan 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Güler, 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı