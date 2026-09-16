Haberler

Bakan Güler, 17’nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti

Bakan Güler, 17’nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti
Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar’da bulunan 17’nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da bulunan 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Güler, 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen çocuğu öldürdü
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet