Bakan Göktaş ve İrlanda Büyükelçisi İş Birliği İmkanlarını Değerlendirdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Clare Brosnan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği imkanlarını ve iyi uygulama örneklerini değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum. Türkiye- İrlanda ilişkilerini derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.