Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından 'Büyük Türkiye ailemizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlu olsun' notuyla yaptığı paylaşımla Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yapılan araştırmalar da açıkça gösteriyor ki, toplumumuzu en çok mutlu eden değerlerin başında her şeyden öte yine ailemiz geliyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası ilan ederek, bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlatıyoruz. Çünkü güçlü aile, güçlü toplumun; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir." - ANKARA

