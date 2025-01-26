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Bakan Göktaş'tan hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret

Bakan Göktaş'tan hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisinin Çankırı'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisinin Çankırı'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Çankırı'yı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katıldı. Bakan Göktaş, daha sonra 24 Ocak tarihinde hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın'ın ailesini ziyaret etti. Aydın'ın ailesi ile görüşen Bakan Göktaş, taziye dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kutsal emanetlerine sahip çıkmak, bizim en büyük ve değişmez sorumluluğumuzdur. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının simgesi olan 15 Temmuz gecesi, vatanımızı muhafaza eden kahramanlarımızı bir kere daha minnetle yad ediyorum. Gazimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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