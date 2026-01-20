Haberler

Aile Bakanı Göktaş, Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Aile Bakanı Göktaş, Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti. Bakan Göktaş, aileye hukuki ve psikososyal destek sunacaklarını da belirtti.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'

Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "İstanbul'da acımasızca hayattan koparılan evladımız Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı dileklerini ileterek ailemizin yanında olduğunu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Bakanlık olarak, bu zor süreçte hem hukuki hem de psikososyal destek mekanizmalarımızla ailemizin yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Atlas evladımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

