Bakan Göktaş: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yönetmelik 6 ay içinde hayata geçirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemek amacıyla bir çalışma grubu kurulduğunu ve ilgili yönetmeliğin 6 ay içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Düzenleme kapsamında güvenli dijital alanlar oluşturulması, kontrollü kullanımın teşvik edilmesi ve yaş doğrulama sistemlerinin e-Devlet gibi yöntemlerle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Sanal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

'TAM KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk. Süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak."

Yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını bildirdi. Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini, başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini kaydeden Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını ifade etti.

