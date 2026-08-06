Bakan Göktaş, Van'da Ziyaretlerde Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'dan sonra Van'a geçti. Van Valiliği'nde karşılanan Bakan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Edremit'teki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti ve merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BAKAN GÖKTAŞ, VAN'DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'daki programının ardından Van'a geçti. Bakan Göktaş'ı, Van Valiliği önünde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle basına kapalı bir süre görüştü. İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Edremit ilçesindeki Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret eden Bakan Göktaş, kreşe gelen çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğraf çektirdi. Aile Destek Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Göktaş'ın daha sonra Van'dan ayrılacağı belirtildi.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,