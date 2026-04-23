Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehit ve gazilerin çocuklarıyla bakanlıkta buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şehit ve gazi çocukları, Çocuk Hakları Komite Üyeleri ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelerin çocuklarıyla bakanlıkta bir araya geldi. Kabuldeki tüm çocuklarla tanışarak bayramlarını kutlayan Göktaş, "Bugün sizin gününüz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizler sizler için çalışıyoruz. Yarın bu koltukların her birinde sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin bakanı, milletvekilleri, profesörleri, mühendisleri, astronotları sizin aranızdan çıkacak" dedi. Bakan Göktaş, çocuklarla sohbet de etti. Çocuklar, 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları şiirleri Bakan Göktaş'a okudu. Çocukların dijital dünya ve sanal medya düzenlemelerine ilişkin merak ettiği soruları da yanıtlayan Göktaş, güvenli internet kullanımının önemini anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
