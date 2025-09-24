Haberler

Bakan Göktaş, New York'ta Bangladeşli Danışman ile Görüştü

Bakan Göktaş, New York'ta Bangladeşli Danışman ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri Danışmanı Sharmeen Soneya Murshid ile bir araya gelerek kadın hakları ve sosyal hizmetler konularında iş birliklerini değerlendirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'taki temasları kapsamında Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Danışmanı Sharmeen Soneya Murshid ile bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bangladeş Halk Cumhuriyeti Kadın ve Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Danışmanı Sn. Sharmeen Soneya Murshid ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Kadın hakları alanındaki çalışmalarımızı, Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz hizmetlerimizi ve ülke tecrübemizi paylaştık. İki ülke arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerini değerlendirdik. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesinde mutlu çocuklar ve güçlü kadınlar için çalışmalarımızı yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.