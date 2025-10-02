Bakan Göktaş, Marmaraereğlisi'nde Meydana Gelen Depreme İlişkin Açıklama Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Bakan Göktaş, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA