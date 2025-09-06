Bakan Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

"Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı"nın ardından Manisa Valiliğine gelen Göktaş, Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı.

Ziyarette Göktaş'a, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti.

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle Vali Özkan'ın makamında bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Göktaş, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.