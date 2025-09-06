Haberler

Bakan Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ziyaret ederek Vali Vahdettin Özkan ile bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

"Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı"nın ardından Manisa Valiliğine gelen Göktaş, Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı.

Ziyarette Göktaş'a, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti.

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle Vali Özkan'ın makamında bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Göktaş, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

231 milyon takipçisi olan Neymar'dan olay Hikmet Karaman paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.