Bakan Göktaş, "Küresel Engellilik Zirvesi'ne katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'nin ardında yaptığı açıklamada, "Engelliler Kanununu ilk çıkaran ülkelerden biri olduk. 2005 yılında Engelliler Kanunu bundan tam 20 yıl önce hayata geçirmiş bir ülke olarak, ülkemizdeki engellilere yönelik politikalarımızı görüşmelerimizde detaylandırma ayrıca panelde de anlatma imkanı bulduk" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Küresel Engellilik Zirvesi'ne katıldı. Zrvenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, Almanya, Ürdün ve Uluslararası Engelliler İttifakı (International Disability Alliance) ortaklığıyla yapılan zirvede, Türkiye'nin erişilebilirlik ve sosyal içermeye yönelik attığı güçlü adımları ve herkes için geliştirilen kapsayıcı politikaları paylaştıklarını ifade etti.

Zirvenin önemine dikkati çeken Göktaş, "Ülkemizde son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devrim niteliğinde sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde yenilikleri hayata geçirdik. Engelliler Kanununu ilk çıkaran ülkelerden biri olduk. 2005 yılında Engelliler Kanunu bundan tam 20 yıl önce hayata geçirmiş bir ülke olarak, ülkemizdeki engellilere yönelik politikalarımızı görüşmelerimizde detaylandırma ayrıca panelde de anlatma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Kanunun, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'nden önce hayata geçirildiğine işaret eden Göktaş, Türkiye'nin bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerin başında geldiğini dile getirdi. Göktaş, "Engelli haklarından bahsederken ülkemizde özellikle engelli istihdamı en önemli politikalarımızın başında geliyor" dedi. Bakan Göktaş, Zirve'nin gündem maddesinin "erişilebilirlik" olduğuna işaret ederek, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Bakan Göktaş'ın ikili temasları

Zirve alanında Filistin, Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Cezayirli mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bulunduğunu da anlatan Göktaş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle Gazze'de kadınlar, çocuklar, her gün bombalar altında, bir soykırıma maruz kalıyor. Hem konuşmamızda hem de ikili görüşmelerimizde burada uzuv kaybı yaşayan çocuklara, Gazze'deki çocukların, kadınların durumuna da dikkati çektik. Onların sesi olmaya devam edeceğiz."

"Almanya'da son bir yılda koruyucu aile sayımız 125 oldu"

Göktaş, Berlin ziyareti kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiklerini belirterek, "Yaşlı rehabilitasyon merkezimizi ziyaret ettik. Gençlerimizle, üniversite öğrencilerimizle, koruyucu ailelerimizle bir araya geldik. Almanya'da son bir yılda koruyucu aile sayımız 125 oldu. Burada da bakanlığımız müşavirliklerimizin öncü rolü oldu. Hem derneklerimiz hem müşavirliklerimiz bu konuda gerçekten güzel çalışmalar gerçekleştirdi" açıklamaısnı yaptı.

"Gönül Elçileri Projemizi de yurtdışına anlatma imkanı buluyoruz"

Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada koruyucu ailelere sertifika verdiklerini de anlatan Göktaş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Koruyucu aile modelimiz, öncü modellerimizden bir tanesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projemizi de yurtdışına anlatma imkanı buluyoruz. Bu modelimiz hem Azerbaycan'da hem Özbekistan'da da uygulanıyor. Bizler de bu modellerimizi, sosyal politikalardaki yaptığımız çalışmaları, uluslararası çapta da taşımaya devam edeceğiz. Aile Yılı'nda da sosyal politika çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, uluslararası platformlarda dile getirdiklerinde katılımcı ülkelerin takdirle karşıladığı sosyal politika alanındaki uygulamaları, uluslararası zirvelerde anlatmaya ve yaymaya kararlılıkla devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - BERLİN