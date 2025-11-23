Bakan Göktaş, Kore Gazisi Osman Yaşar'ı Ziyaret Etti

AİLE ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ile birlikte Kore gazisi Osman Yaşar'ı ziyaret etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Sn. Kwon Oheul ile birlikte Kore gazimiz Osman Yaşar Eken'i ziyaret ettik. Osman amcamızın elini öptük, hayır duasını aldık. 95 yaşındaki koca çınarımızın hatıraları ve samimi sohbeti yüreğimizde derin bir iz bıraktı. Kendisine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu vesileyle, ülkesinden binlerce kilometre uzakta gösterdiği cesaret ve başarısıyla bizlere ilham olan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.