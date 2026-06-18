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Bakan Göktaş, AK Parti KKTC Temsilciliği ve Selimiye Camii'ni ziyaret etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki resmi ziyareti kapsamında AK Parti KKTC Temsilciliği ve tarihi Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti KKTC Temsilciliği'ni ve tarihi Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor. Bakan Göktaş, programı kapsamında AK Parti KKTC Temsilciliği'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temsilcilik yetkilileriyle bir araya gelen Göktaş, görüşmelerde Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağların önemine vurgu yaptı.

Temasları çerçevesinde tarihi Selimiye Camii'ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, cami hakkında yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Bakan Göktaş'a ziyaretlerinde AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ile UID KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi eşlik etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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