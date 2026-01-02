Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelerek, Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda hizmet veren Sarıkamış ADEM Merkezini ziyaret etti. Burada kursiyerlerle sohbet eden Göktaş'a hediye verildi.

Daha sonra Kars Valiliğini ziyaret eden Göktaş, şeref defterini imzaladı.

Ziyarette, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Belediye Başkanı Ötüken Senger de hazır bulundu.

Ardından AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar'ı ziyaret eden Göktaş, daha sonra partililerle bir araya geldi.