Bakan Göktaş: "Kadın girişimcilerin teknolojik ve dijital dönüşümünü desteklemek, bölgesel ve küresel öncelikler açısından stratejik bir yatırımdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) kapsamında gerçekleştirilen, KOBİ'lerde Kadın Girişimciler- Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma temalı paneldeki konuşmasında, "Kadın girişimcilerin teknolojik ve dijital dönüşümünü desteklemek, bölgesel ve küresel öncelikler açısından stratejik bir yatırımdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Göktaş, temasları kapsamında Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) kapsamında gerçekleştirilen, KOBİ'lerde Kadın Girişimciler -Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma temalı panelde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, küresel ekonominin dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde yeniden şekillendiği kritik bir eşikteyiz. Bu dönüşüm üretimden ticarete, finansmana erişimden istihdama kadar tüm alanları yeniden tanımlayan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Bu yeni dönemde KOBİ'ler ve özellikle kadın girişimciler dönüşümün merkezinde yer alıyor. Günümüzde kadın girişimciler istihdam oluşturan, kalkınmayı hızlandıran, aileleri ve toplulukları güçlendiren aktörlerdir. Kadınlar KOBİ'lere liderlik ettiğinde, ortaya çıkan etki ekonomik alanı aşarak toplumsal yapıyı da dönüştürmektedir. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılımı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanmasında tali değil, doğrudan belirleyici bir unsurdur. Kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi de kadınların üretimde, girişimcilikte ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almasına bağlıdır" dedi.

"Yol haritamız, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planıdır"

Yapay zekanın, artık yalnızca büyük ölçekli firmalar için değil, KOBİ'ler için de somut fırsatlar sunduğunu belirten Göktaş, "Talep tahmini, müşteri analitiği ve verimlilik gibi alanlarda kapasiteyi önemli ölçüde artırmaktadır. Kadın girişimcilerin bu araçlara erişebilmesi ekonomik dayanıklılığı ve yenilik kapasitesini doğrudan artırıyor. Ancak dijital dönüşüm, eşit erişim sağlanmadığında mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşımaktadır. Finansmana sınırlı erişim, teknolojiye ulaşımda yaşanan güçlükler, yetersiz dijital beceriler ve zayıf iş ağları, özellikle kadın girişimciler açısından dijital uçurumu büyütebilmektedir. Tam da bu nedenle, kadınların dijital ekonomide güçlenmesini bir kalkınma ve rekabetçilik meselesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak bu alanda politikalarımızı bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Yol haritamız, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planıdır. Eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmaları ve iklim değişikliğinin yanı sıra dijitalleşme de tüm bu alanlara entegre edilmiştir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile bu planın etkin şekilde uygulanmasını sağladık. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nu topladık ve alt komiteler oluşturduk. Bu komitelerden biri belirli alanlara odaklanmaktadır. Amacımız, kadınların yalnızca dijital araçları kullanan değil, veri üreten, analiz eden, teknoloji geliştiren ve dönüşüme yön veren aktörler haline gelmesini sağlamaktır. Bu anlayış doğrultusunda kadınların dijital kapasitelerini güçlendiren programlar uyguluyoruz. 'Hobin İşin Olsun Projesi' ile kadınların e-ticaret üzerinden girişimciliğe uzanan ilk adımlarını destekliyoruz" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi kadınlara yönelik yapay zeka ve veri bilimi geliştirme programlarını uygulamaya aldıklarını belirten Göktaş, "Büyük e-ticaret platformları ile geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde kadın girişimcilere e-ticaret kanalları üzerinden satış imkanları sağladık. Ayrıca genç nesillerin bu dönüşümde aktif rol almasını önemsiyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile kız çocuklarının STEM alanlarında farkındalık ve kapasitesini artırıyoruz. Bu deneyimi uluslararası alana taşıyan Küresel Mühendis Kızlar Programı da bu açıdan önemli bir değer taşımaktadır. Kadınların ekonomik hayata katılımını finansal okuryazarlık, kadınların güçlenmesi ve ekonomik güçlenme seminerleri ile Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor programları aracılığıyla destekliyoruz. Yazılımda Kadınlar Programı ile kadınların girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol almasını hedefliyoruz. Sanayi, enerji ve temiz teknoloji gibi kadın temsilinin görece sınırlı olduğu sektörlerde hedefe yönelik girişimler yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz Kadınlar İçin Enerji Okulu ile enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Eşit fırsatları ve iş ağlarını teşvik ediyor kadın girişimcilerin başarılarını daha görünür kılıyoruz"

Kadın girişimciliğinin güçlenmesinin yalnızca beceri kazandırmakla değil, güçlü bir kurumsal çerçeveyle mümkün olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda kurduğumuz dijital platformlar ve yapay zeka destekli araçlar, kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimini ve ihracat kapasitelerini artırmaktadır. Geliştirdiğimiz eğitim programları ve modüler yapılarla dış ticaret alanında kurumsal kapasiteyi de destekliyoruz. Ulusal stratejiler ve girişimler aracılığıyla eşit fırsatları ve iş ağlarını teşvik ediyor kadın girişimcilerin başarılarını daha görünür kılıyoruz. Tüm bu adımlar yalnızca genç kadınlara ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda doğru fırsatlar sunulduğunda adil bir ekonomik büyümenin mümkün olduğunu da göstermektedir. Kadın girişimcilerin teknolojik ve dijital dönüşümünü desteklemek, bölgesel ve küresel öncelikler açısından stratejik bir yatırımdır. Bilgi paylaşımını artıran, ortak inovasyonu teşvik eden ve sınır ötesi ağları güçlendiren bölgesel ekosistemler büyük önem taşımaktadır. Bu tür yapılar, kadın liderliğindeki işletmelerin teknolojiye, finansmana ve küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, deneyim paylaşımına, ortak kapasite geliştirme çabalarına ve bölgesel işbirliğine açıktır. 2020 ve 2024 yıllarında İstanbul'da düzenlediğimiz TDT Sosyal Politikalardan Sorumlu Bakanlar Toplantılarının temel amaçlarından biri, kadınların güçlenmesine yönelik iş birliği mekanizmaları kurmaktı. Bu doğrultuda, TDT çatısı altında bir Kadın İş Birliği Konseyi kurulması yönünde yakın zamanda girişim başlattık. Bu konseyin, kadın girişimciliği ve istihdam gibi alanlar da dahil olmak üzere ortak bir vizyon ve kolektif irade oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. TDT Kadınların Gelişimi İş Birliği Konseyi, ortak geleceğimiz için kardeş coğrafyamızdan kadınları bir araya getiren güçlü bir bölgesel platform olacaktır. Bu anlayışla kadınların haklardan, fırsatlardan ve kaynaklardan özgürce ve eşit şekilde yararlandığı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BAKÜ

