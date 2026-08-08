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Bakan Göktaş: "Evlatlarımızın üstün yararını esas alan çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu değişikliğiyle çocukların üstün yararını esas alan koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirildiğini, bu adımın daha güvenli bir Türkiye'nin temelini oluşturacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişimlerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişimlerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz. Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesine katkı sunan TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanımız Müşerref Pervin Tuba Durgut başta olmak üzere, katkı sunan komisyon üyelerine, AK Parti Grubumuz ve MHP Grubuna gönülden teşekkür ediyorum. Attığımız bu adım, yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak. Kanunun ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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