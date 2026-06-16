Bakan Göktaş: Engelli hakları için iki alt çalışma grubu oluşturacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulumuzun çalışmalarını daha geleceğe dönük bir yaklaşımla sürdürebilmesi için iki alt çalışma grubu oluşturulmasına yönelik hazırlıklarımızı da tamamladık" dedi.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, hak ihlallerini önlemek ve kurumlar arası iş birliğini koordine etmek amacıyla kurulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Ankara Hakimevi'nde toplandı. Kurul; politika ve hizmetlerde atılacak adımların, tecrübelerin, geleceğe dair planların, kurulacak olan İl Kurullarının çalışma düzeninin değerlendirilmesi için bir araya geldi. Bakan Göktaş'ın başkanlığından gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda kurul üyesi katılım sağladı ve toplantı Göktaş'ın konuşması ile başladı.

"Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması' ile hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha yakın hale getirdik"

Engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıran adımlar atıldığını vurgulayan Göktaş, "Dijital teknolojiler dahil olmak üzere, her alanda erişilebilirliği güçlendiren uygulamaları yaygınlaştırıyoruz. Böylece engelli vatandaşlarımızın hizmetlere, bilgiye ve toplumsal hayata daha etkin şekilde katılımını destekliyoruz. Bu kapsamda Erişilebilirlik Dijital Bilgilendirme Platformu'nun hazırlanmasında da son aşamaya geldik. Bu platformla kurumlarımızın standartlar, mevzuat ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgiye tek noktadan ulaşmasını sağlayacağız. Böylece çalışmalarımızın daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sunacağız. Diğer yandan geçtiğimiz yıl aralık ayında hayata geçirdiğimiz 'Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması' ile hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha yakın hale getirdik. Böylece, ihtiyaç duyulan bilgiye, yönlendirmeye ve desteğe tek noktadan daha kolay ulaşılmasının önünü açtık" diye konuştu.

"Korumalı iş yerlerine, her engelli için aylık 7 bin 655 lira ücret teşviki veriyoruz"

Göktaş, istihdamın engelli bireyler için ekonomik bağımsızlığın yanında özgüven, üretkenlik ve toplumsal hayata aktif katılım anlamı taşıdığını belirterek, "Her birinin niteliklerine, becerilerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kamuda ve özel sektörde istihdam edilmelerini destekliyoruz. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz atamalarla birlikte 2002'den bugüne, 82 bin 907 kişinin atanmasıyla kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık. Ayrıca, korumalı iş yerlerine, her engelli için aylık 7 bin 655 lira ücret teşviki veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"518 bin 313 ailemize aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıyoruz"

Evde bakım yardımı, gündüzlü bakım hizmetleri, umut evleri gibi farklı hizmet modellerin bireylerin ihtiyacına göre çeşitlendirildiğini dile getiren Göktaş, "Bugün 81 ilimizde, 147 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde, engelli bireylerimizin hayatına küçük ama kıymetli dokunuşlarla eşlik ediyoruz. Kendilerini daha güçlü hissetmeleri için onlara beceri kazandıran, ailelerinin sorumluluğunu paylaşan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. 518 bin 313 ailemize Evde Bakım Yardımı ile aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 268 milyar liranın üzerinde Evde Bakım Yardımı sağladık. 107'si Bakanlığımıza bağlı, 339'u özel olmak üzere toplam 446 bakım merkezinde 39 bin 466 engelli bireye yatılı hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerde, yapay zeka destekli kamera izleme sistemini hayata geçirerek denetimlerimizi daha da güçlendirdik. Diğer yandan 145 umut evinde, 497 engelli vatandaşımızın ev sıcaklığında bakım hizmetinden faydalanmalarını sağlıyoruz. 2026 yılının sonuna kadar 369 kapasiteli 5 yeni engelli bakım ve rehabilitasyon merkezimizi daha hizmete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Mersin, Batman ve Konya'da kurulan Erken Çocukluk Gelişim Birimleriyle çocukların desteklendiğini, bu çalışmaların geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyaya örnek bir model olarak sunulduğunu belirtti. Göktaş, ayrıca 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' kapsamında otizmli bireyler ve ailelerine destek verildiğini, 18 ilde 3 bin 808 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sunulduğunu, bu hizmetin bu yıl 16 ilde daha hayata geçirildiğini ifade etti.

Büyük katılımla 23 Haziran tarihinde geniş kapsamlı çalıştay

Göktaş, II. Eylem Planı hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan bakım hizmetlerine, afet ve acil durum süreçlerinden dijital hizmetlere kadar her alanı kapsayan güçlü bir çerçeve oluşturmayı hedeflediklerini, bu kapsamda 23 Haziran'da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademi ve ilgili paydaşların katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleneceğini kaydetti.

"Kurulumuzun çalışmalarını sürdürebilmesi için iki alt çalışma grubu oluşturulacak"

Aynı zamanda Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Diğer yandan kurulumuzun çalışmalarını daha geleceğe dönük bir yaklaşımla sürdürebilmesi için iki alt çalışma grubu oluşturulmasına yönelik hazırlıklarımızı da tamamladık. 'İklim Değişikliği ve Engellilik Alt Çalışma Grubu' ile iklim değişikliğinin engelli bireyler için oluşturduğu riskleri belirleyerek somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. 'Yapay Zeka, Destek Teknolojileri ve Engellilik Alt Çalışma Grubu' ile teknolojinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak politikalar belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu alt kurullarla hem alınan kararların takibini güçlendirecek hem de uygulama süreçlerinde kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha sağlam bir zemine taşıyacağız. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, engelli bireyleri aileleriyle birlikte daha güçlü şekilde destekleyeceğimiz hizmetleri yaygınlaştıracağız."

Bakan Göktaş'ın konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı