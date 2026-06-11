Bakan Göktaş, Diyarbakır'ın ilk huzurevinin olduğu kampüste incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, inşası süren Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü'nün 28 farklı yapıdan oluştuğunu belirterek, "İlk kabul birimiyle beraber her birimin kendine ait bir sosyal becerileri olan merkezleri de var" dedi.

Bir dizi program için kentte gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sur ilçesinde bulunan Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Göktaş, bölgenin en önemli Sosyal Hizmet Kampüslerinden birini ziyaret ettiklerini, çok yakın zamanda hizmet verecek olan sosyal hizmet merkezinde bölgenin ilk, Diyarbakır'ın ilk huzurevi de resmi olarak açılacağını söyledi.

100 kapasiteli, diğer yandan Çocuk Yaşam Merkezinin 5 evden oluştuğunu açıklayan Bakan Göktaş, "Altı binadan toplam burası 28 farklı yapıdan oluşan bir sosyal hizmet kampüsü. İlk kabul birimiyle beraber her birimin kendine ait bir sosyal becerileri olan merkezleri de var. Parkları, çocukların zaman geçirebileceği spor tesisleri. Diğer yandan Engelsiz Yaşam Merkezimiz de gerçekten bölgeye önemli bir hizmet sunacak. Orada 81 kapasiteli engellilere yönelik hem yatılı hizmet verebilecek, diğer yandan da gündüzlü hizmetleriyle engellerimizin ihtiyaçlarına yönelik pek çok hizmeti de yine bu tesisimizde karşılayacağız" dedi.

"Burası gerçekten Türkiye'ye geliştirdiğimiz ve bu dönem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle aslında vatandaşlarımıza kazandırdığımız çok kıymetli bir eser" diyen Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim için model aslında. Çünkü bütün sosyal hizmet merkezlerimizi tek bir çatı altında buluşturmak, aynı kampüs içerisinde buluşturmak bizler için çok değerliydi. Burada hizmet verdiğimiz bütün vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarına binaen bir hizmet bulabilecek. Bu da bizim Diyarbakır'a kazandırdığımız çok değerli bir hizmet. Bugün alanı ziyaret ettik valimizle, milletvekilimizle beraber ve çok yakın zamanda tefrişatı biter bitmez de ilk kabulünü burada başlayacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de benzer sosyal hizmet merkezi kampüslerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimizle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaşımıza hizmet vermeye, onların yanında olmaya, ihtiyaçları olduğu her zaman devlet olarak her daim yanında olmaya yönelik pek çok hizmetlerimizi hem yatılı kuruluşlarımıza hem de gündüzlü kuruluşlarımıza sunmaya devam edeceğiz."

Yapımların oldukça kaliteli olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "60 kişilik Çocuk Yaşam Merkezimiz var. İlk kabul birimimiz sadece buraya değil, aslında bütün bölgeye de hizmet verecek bir eser ve kampüs olarak da 51 metre karelik bir yapı. 28 farklı yapıdan oluşuyor. Dolayısıyla bizler için bütün hizmet verdiğimiz kitlelere yönelik de çok kıymetli. Biliyorsunuz huzurevlerinin çocuk evleri siteleriyle aynı alanda buluşturması da ayrıca değerli. Çünkü kuşaklar arası bağların kuvvetlendirmesi, hem küçüklerimizin büyüklerimizden bir şeyler öğrenerek değerler etrafında büyümesi hem de büyüklerimizin çocuklarımıza zaman zaman yanlarında olması, birlikte faaliyet göstermesi 'Aile Yılı ve Aile Nüfus On Yılı' kapsamında da bizim önemsediğimiz projelerden bir tanesi. İnşallah çok güzel projeleri de burada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Diyarbakır'ımıza ve bütün bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'a Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve kurum müdürleri eşlik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı