Bakan Göktaş, Denizli'de Evlilik Törenine Şahitlik Etti

DENİZLİ (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran çiftin nikah şahidi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyareti çerçevesinde Aile ve Gençlik Fonu'ndan evlilik kredisi kulllanan Ayşe Hanım Mutafoğlu ile Mehmet Güçlü çiftinin nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahidi olan ve nikah cüzdanını teslim eden Bakan Göktaş, "Çiftlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Bugün Denizli ziyareti çerçevesinde çiftimizin mutluluğuna şahitlik etmek bizler için büyük bir gurur. Sizin mutluluğunuza şahitlik etmek, gençlerimizin evlilik yolunda yanında olmak bizleri çok mutlu ediyor. 81 ilde olduğu gibi Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdunuz. Bizler bu yolda sizlerin yanında olduk. İnşallah ilk gündeki gibi birbirinize sevgiyle, saygıyla, sabırla evliliğiniz geçer. Bizler bu mutlu gününüzde şahitlik ettik. İnşallah hep mutlu günleriniz olsun. İkinizi de tebrik ediyorum, darısı bekarların başına inşallah" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, ardından çifte ve ailelerine mutluluklar diledi.

"Dünya evine giriyoruz, çok mutluyuz"

Genç çift ise nikaha gelen misafirlere teşekkür ederek, "Bu mutlu günümüzde Mahinur Özdemir Göktaş bakanımıza nikahımıza şahitlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda olduğu için gurur duyduk. Her şey için teşekkür ederiz. Dünyaevine giriyoruz, çok mutluyuz" şeklinde konuştular.

Törene Bakan Göktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çiftin yakınları katıldı. - DENİZLİ