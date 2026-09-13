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Bakan Göktaş: "Çocuklarımızı korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemizi, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya yönelik kararlılıkla sürdürülen çabalar için Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın güvenliği, ailemizin huzuru ve toplumumuzun geleceği için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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