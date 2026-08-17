Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye stratejik öncelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliği olduğunu belirterek, "Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Diyarbakır'da farklı temasları olacağını, özellikle şehit yakınları, gazilerle birlikte bir araya geleceklerini söyledi. Akabinde evlilik kredisinden yararlanan, aile ve gençlik fonundan yararlanan gençlerle bir araya geleceklerini belirten Göktaş, aileyi merkeze alan, çocukları koruyan bir anlayışla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yedi yirmi dört sahada olduklarını ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerleyen aile ve Nüfus On Yılı vizyonu kapsamında da çalışmalarımızı sahada yansıtan bir anlayışla hareket ediyoruz" diyen Bakan Göktaş, "Son 24 yılda bakanlık olarak sadece Diyarbakır'a 78 milyara yakın yatırım ve destek mekanizmalarımızı sunduk. 62 kuruluşumuzla Diyarbakır'a hizmet ediyoruz. 48 aile destek merkezlerimizle kadınların yanındayız. Ayrıca bunun yanında da bir tane SODAM açtık. 27 kadın kooperatifimizle evinde üretim ve katkıda bulunan, Diyarbakır'ın lokal ürünlerini tanıtımına katkıda bulunan kadın kooperatiflerini, özellikle eğitim ve markalaşma süreçlerinde yanlarında oluyoruz. 10 sosyal hizmet merkezimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize sosyal hizmet anlayışımızı doğrudan sahada yansıtma imkanı buluyoruz" dedi.

Diyarbakır'dan Aile ve Gençlik Fonuna 9 bin 154 başvuru aldıklarını aktaran Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 300 bine yakın başvurumuz var. 7 bin 560 Diyarbakırlı gencimiz de bu krediden faydalanarak bugüne kadar evlendi. Bu kapsamda 672 milyon lira Diyarbakır'a kaynak aktardık. Ayrıca bu çiftlerimizden biliyorsunuz dört yıllık bir kredi, iki yıl geri ödemesiz, dört yıllık sıfır faizli bir krediden bahsediyoruz. Bu krediden istifade eden gençlerimiz çocuk sahibi olursa kredilerini 12 ay erteliyoruz. Bu kapsamda da Diyarbakır'da bin 50 çiftimizden bin 62 çocuğumuz da dünyaya geldi ve bizlere mutluluk veriyor. Yine doğum yardımıyla Diyarbakır'da 43 bin 151 annemize düzenli ödeme de gerçekleştiriyoruz."

"Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliğidir"

Terörsüz Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Diyarbakır'dan bu kapsamda da güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü bu topraklar medeniyetler beşiğidir. Nice kültürler burada kucaklaştı, nice gelenek burada hayat buldu. Bu şehirde yıllardır evlat nöbeti tutan anneler de var, Diyarbakır anneleri. Aynı zamanda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele eden pek çok vatandaşlarımız var. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Evlatlarımız hayattan koparılmasın istiyoruz. Çünkü terör güvenlik meselesinin ötesindedir. Toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsurdur. Bizi biz yapan değerleri, aramızdaki gönül köprülerini zedelemektedir. Terörün karşısında ise en büyük gücümüz ailemizdir. Çünkü aile bizim geleceğimiz. Aile bizim en güçlü yapımız. Yine en sığınak bulduğumuz yer, yine en güvenli limanımız ailedir. Terör toplumsal bağları zedeler, aile ise o bağları inşa eder. Terör gençleri kimliklerinden koparır, aile ise gençlere kim olduklarını hatırlatır" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir" diyen Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek. Gayemiz barışın hakim olduğu bir bölge. Türkiye Yüzyılı işte böyle bir atmosferde inşa edilecek. Barışın, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Az sonra şehit ve gazi ailelerimizle, şehit yakını ve gazi ailelerimizle terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında bir araya geleceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı