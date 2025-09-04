Türkiye ve Azerbaycan arasında koruyucu aile iş birliği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile odaklı çocuk koruma politikalarını geliştirme amacıyla oluşturduğu Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ni imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı. Görüşmede bakanlığın çocuk, kadın engelli, yaşlı, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen çalışmaları ile iki ülke arasında yürütülen iş birlikleri ele alındı.

'GÜÇ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ'

Bakan Göktaş, Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dosttan öte kardeş ülkemizle beraber iş birliklerimizi hem Türkiye'de hem uluslararası boyuta taşımaktan çok memnunuz. Mayıs 2024'te İstanbul'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nda attığımız güçlü adımlar, bu yıl Bakü'deki ikinci toplantı ile devam etti. İki ülke arasındaki güç birliğini her alanda olduğu gibi sosyal politikalar alanında da geliştirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile kavramına ilişkin Türkiye'de geniş bir farkındalık dalgası oluştuğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'deki koruyucu aile modelinin Azerbaycan'da da uygulandığını hatırlattı. Göktaş, "Bizim koruyucu aile modelimiz hem ülke bazında hem uluslararası boyuta taşıyabildiğimiz çok güzel bir model. Siz de doğrudan uyguluyorsunuz. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Göktaş, ziyaret kapsamında bakanlık olarak koruyucu aile hizmetlerine yönelik küresel bilinci artırmak amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırladıkları, koruyucu aile modelini daha da güçlendirecek bakanlar bildirisine imza atılacağını da sözlerine ekledi.

Geçen ay Yaşat Derneği vesilesiyle Türkiye'den 18 şehit çocuğunun Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini de hatırlatarak ev sahiplikleri için teşekkür eden Göktaş, bu ziyaretlerin çocukların gelişimine de çok büyük katkı sağladığını bildirdi. Önümüzdeki günlerde tekrar bir grubu daha Bakü'ye göndereceklerini kaydeden Göktaş, "Çocuklarımızın hem psikolojik olarak rehabilitasyonu hem de arkadaşlık ve dostluk kurmaları açısından bu programları çok değerli bulduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ise göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini Türkiye'ye yapmış olmalarından ve iki kardeş ülke arasındaki ilişkiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AZERBAYCAN'DAN KORUYUCU AİLE BAKANLAR BİLDİRİSİ'NE İMZA

Görüşmede Bakan Aliyev, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için aile temelli bakımın güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmayı ve iş birliğini teşvik etmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimiyle oluşturulan Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ni imzaladı.

Aile odaklı çocuk koruma politikalarının geliştirilmesine yönelik ortak bir taahhüdü ifade eden bildiri ile ülkeler arası iş birliğinin artırılması, iyi uygulamaların paylaşılması ve koruyucu aile sisteminin küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye adına ilk imzasını attığı Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi, 22-23 Mayıs 2025'te İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda tüm ülkelerin imzasına açılmış ve 14 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştı.