Haberler

Bakan Göktaş, 'AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLDU'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da temel atma törenin ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLDU'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da temel atma törenin ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililere seslenen Göktaş, Tekirdağ'a desteklerinin süreceğini belirterek, "Son 23 yılda sadece Tekirdağ'a 9,5 milyar liralık destekler getirdik. Bugün sadece bu da sosyal hizmetler alanında, sosyal politikalar alanında, eser ve hizmet siyasetinde son 23 yılda Türkiye'de çok büyük değişimler oldu. Yollar yaptık, hastaneler yaptık, okullar yaptık ve savunma sanayiye büyük atılımlar gerçekleştirdik. Savunma sanayide ihracat yapan ilk 10 ülkenin arasında yer aldık. Yapamaz dediklerinin her birini Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle tek tek hayata geçirdik. Ancak en büyük atılımlarımızdan bir tanesi vatandaşa dokunan, insan odaklı çalışmalarımız. Burada da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul ruhunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde vatandaş odaklı yaptığı çalışmalarda, engellisini evinde saklayanlara yönelik çok önemli politikaları hayata geçirdi. Onlara destek sunduğu ve o dönem başlattığı insan odaklı, kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hayata geçirdiği bütün politikaları başbakan olduğu döneminde, Cumhurbaşkanı olduğu döneminde Türkiye'ye kazandırdı. Cumhurbaşkanımız insan odaklı bütün çalışmaları kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza, aile odaklı çalışmalarımıza, şehit ve gazi yakınlarına yönelik bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı, millet odaklı hayata geçirdi" dedi.

'HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ'

Çalışmaların hizmet odaklı olduğunu söyleyen Göktaş, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda engelli vatandaşlara yönelik evde bakım yardımını hayata geçirdi. Bugün Türkiye genelinde 540 bin ailemize, engellisine, yaşlısına, evinde bakan ailelerimize sunduğumuz destekler bulunuyor. Bununla beraber 58 kalemde sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Bakın bunları AK Parti öncesinde asla yoktu. Eskiden vatandaşımızın uzun süren sosyal yardım başvurularında artık e-devlet üzerinden sadece dakikalar içerisinde yapılabiliyor ve başvurular anında cevap alabiliyor. 'Önce millet önce memleket' dedi ve bu kutlu yolda, hem ülkemizin her alandaki devrim gibi sosyal politikalar alanında da, aile odaklı çalışmalarında da her daim öncü oldu. İhtiyaç sahibi olan her vatandaşımızın yanında oldu. Bakın dünyada pek çok ülke kesinti yaptığı dönemde, önce sosyal politikalardan kesinti yapar. Bunu yurt dışında uzun yıllar milletvekilliği yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum ama Cumhurbaşkanımız 'Önce vatandaşım' der, 'Önce insanım' der, 'Önce milletim' der. ve özellikle biliyorsunuz bugün bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımız ne yönü ilan etmişti. Aile Yılı ilan etti. Öncelikle bizler kendi aramızda güçlüyüz, bir aradayız. Her zaman ilk günkü heyecanla buradasınız. Allah hepinizden razı olsun."

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, Göktaş'a kaftan tablosu hediye etti. Bakan. CHP'den istifa ederek beraberindeki 100 kişiyle Ak Parti'ye üye olan İbrahim Aslan'a rozetini Bakan Göktaş taktı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.