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Fidan Kanada'ya resmi ziyaret yapacak

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, 25-26 Haziran tarihlerinde Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin ilk günü Bakan Fidan, Toronto'da Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret edecek. Ardından, Dışişleri Bakanı Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılması planlanıyor. Bakan Fidan, ziyaretin ikinci günü ise Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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