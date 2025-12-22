Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de temaslarda bulundu. Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Mevkidaşlarıyla toplantı

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir görüşme yaparken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile, MİT Başkanı İbrahim Kalın ise Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme'yle görüştü. - ŞAM