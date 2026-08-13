Fidan Mısır'da Ortak Planlama Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde düzenlenen Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Bakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin eş başkanlığında düzenlendi. Bakan Fidan'ın toplantı sonrasında Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı