Bakan Fidan, Suriye Devlet Bakanı eş-Şara ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de görüşmede yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı