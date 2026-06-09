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Fidan, GDAÜ Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bulgaristan Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen 'İstikrarlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bölgesel Birliğin Güçlendirilmesi-30 Yıllık Ortaklık ve İlerleme Üzerine Yansımalar' temasıyla düzenlenecek toplantıya, GDAÜ katılımcısı 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarının yanı sıra, GDAÜ'nün operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri katılacak. Zirve kapsamında, bir zirve bildirisi kabul edilecek.

Bakan Fidan'ın zirvedeki hitabında, Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde Balkanlar'da iş birliğinin artırılmasını desteklediğini, bu düşünceyle, bölgesel diyaloğun başlıca platformlarından biri olan ve kurucu üyesi bulunduğu GDAÜ'ye özel önem verdiğini belirtmesi bekleniyor. Türkiye'nin Balkan Barış Platformu'nun kurulmasına da öncülük ettiğini vurgulaması beklenen Fidan'ın, süren istikrarsızlık ve çatışma ortamlarına dikkat çekerek uluslararası toplumun barış ve adalet temelindeki ortak sorumluluklarını hatırlatması öngörülüyor. 13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel iş birliği platformu olan GDAÜ'de, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye statüsünde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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