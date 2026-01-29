Haberler

Bakan Fidan, Libya Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü

Bakan Fidan, Libya Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile Ankara'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

