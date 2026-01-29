Bakan Fidan, Libya Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile Ankara'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika