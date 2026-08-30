Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Nemruş'u Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve sadece fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı