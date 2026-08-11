Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, bugün Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı