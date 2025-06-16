Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Tiran'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan, zirve kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Haber: Ankara,