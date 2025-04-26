Bakan Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 27 Nisan'da Katar'ı ziyaret edecek.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, 11 Mart tarihinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise son olarak 2-3 Şubat tarihinde Katar'ı ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 27 Nisan'da Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

İkili ilişkiler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Katar arasında ikili ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye-Katar ilişkilerinin kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in eş başkanlıklarında ve iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliğinde 2015 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı 14 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantının ise bu yıl Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı.

Bölgesel konular

Filistin ve Suriye konuları dahil olmak üzere, bölgesel barış ve istikrarı ilgilendiren meselelerde benzer yaklaşımları paylaşan Türkiye ve Katar bu doğrultuda istişarelerini sürdürüyor. İki ülke, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik olarak hem ikili düzeyde hem de İİT-AL Gazze Temas Grubu dahil olmak üzere çok taraflı platformlarda yakın iş birliği ve diyalog içinde ilerliyor. - ANKARA