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Bakan Fidan, Kahire'de bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı

Bakan Fidan, Kahire'de bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıda Libya ve diğer bölgesel konuları görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; Bakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda Libya dahil bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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