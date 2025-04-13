Bakan Fidan: "İlham Aliyev ile Suriye konusunda Türkiye ile yakından istişarelerimiz devam ediyor"
Bakan Fidan: "İlham Aliyev ile Suriye konusunda Türkiye ile yakından istişarelerimiz devam ediyor"ANTALYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Formunda soruları cevapladı.
Bakan Fidan: "İlham Aliyev ile Suriye konusunda Türkiye ile yakından istişarelerimiz devam ediyor"
ANTALYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Formunda soruları cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika