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Bakan Fidan: "İlham Aliyev ile Suriye konusunda Türkiye ile yakından istişarelerimiz devam ediyor"

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Bakan Fidan: "İlham Aliyev ile Suriye konusunda Türkiye ile yakından istişarelerimiz devam ediyor"ANTALYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Formunda soruları cevapladı.

Bakan Fidan: "İlham Aliyev ile Suriye konusunda Türkiye ile yakından istişarelerimiz devam ediyor"

ANTALYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Formunda soruları cevapladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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