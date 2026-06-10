Fidan, Sofya'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında aile fotoğrafı çekildi. - SOFYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı