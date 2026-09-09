Haberler

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

Süper Lig ekibi Sergen'e verdi veriştirdi: Biz seni ciddiye almıyoruz
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

Örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı, duyanlar şaştı kaldı
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi

Avrupa ülkesinde krala veda
Babasının boğazını sıkıp haykırdı: Para isteyince vereceksin

Böyle evlat olmaz olsun! Sokak ortasında infial yaratan görüntü
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek