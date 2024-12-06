Üye Girişi
Haberler
Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

 Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birtakım temaslar bulunmak üzere Katar'a geldi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine başkent Doha'ya gelen Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
img

İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
img

Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
img

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçek oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ... Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor? TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Meryem Boz nerede, neden kadroda yok (Bahçelievler Belediyespor)? Atalanta Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Suriye Muhalifler kim? Muhalifleri kim destekliyor? Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor? PSV Twente CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Twente maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Parma CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025? Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.