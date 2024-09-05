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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üsküp'te Türkçe Eğitim Veren Okulu Ziyaret Etti

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti sırasında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Fidan, okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, inşaatı süren Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi olan Tophane Camisi'ni de ziyaret etti. Fidan, mevkidaşı Timço Mucunski ile görüşmeler gerçekleştirecek ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dün akşam saatlerinde geldi. Bugün Bakan Fidan, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan fidan, okulun girişinde Üsküplü öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı. Okulda görev yapan öğretmenlerle selamlaşan Bakan Fidan, yetkililerden okula ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Fidan, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Fidan, okuldan ayrıldığı sırada okulun kapısında bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın en büyük camisinin inşaatını ziyaret etti

Bakan Fidan daha sonra inşaatı sona erdiğinde Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi olacak, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Tophane Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Mevkidaşı Mucunski ile görüşecek

Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Mucunski ile bire bir ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alacak olan Bakan Fidan, görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Fidan ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş adamlarıyla da bir araya gelecek. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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