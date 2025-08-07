Bakan Fidan'dan Suriye Ziyareti ve Türkiye'nin Destek Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmelerde ticaret, güvenlik ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konular ele alındı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam'ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye'nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye'nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti'ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık. Görüşmelerimizde, İsrail'in Suriye'yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık. Suriye halkı, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istemektedir. Suriye Hükümeti, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele etmektedir. Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplum önemli bir destek sağlamaktadır. İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail'in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
