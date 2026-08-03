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Fidan ve Miliband bölgesel krizleri görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonda görüştü; yeni görevini tebrik ederek Gazze ve Orta Doğu ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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