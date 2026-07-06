Bakan Fidan "Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" etkinliğine katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Avrupa güvenliği ve NATO işbirliği konulu etkinlikte konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "European Security post- Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından bugün Ankara'da düzenlenen "European Security post-Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı