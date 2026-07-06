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Bakan Fidan "Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" etkinliğine katıldı

Bakan Fidan 'Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe' etkinliğine katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Avrupa güvenliği ve NATO işbirliği konulu etkinlikte konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "European Security post- Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından bugün Ankara'da düzenlenen "European Security post-Ankara Summit: Strengthening cooperation between NATO Allies across Europe" başlıklı etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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