Bakan Ersoy Tunceli'de Alevi Dedeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'deki Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi dedeleriyle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında dua edilip lokma dağıtıldı, ayrıca cemevinin bahçesine çam ağacı dikildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'deki Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, beraberindekilerle geldiği Yolkonak köyünde cemevi görevlileri tarafından karşılandı.

Daha sonra cemevinin girişinde çıra yakan Ersoy, Alevi dedeleriyle görüşüp talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyarette dua edilip lokma dağıtılmasının ardından Bakan Ersoy, cemevinin bahçesine çam ağacı dikti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
