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Bakan Ersoy: "Kadir İnanır ile birlikte bir devir hiç geri dönmeyecek şekilde kapanmış oluyor"

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçı Kadir İnanır'ın cenaze törenine katılarak, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olduğunu ve onunla birlikte bir devrin kapandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçı Kadir İnanır'ın cenaze törenine katıldı. Ersoy, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Kadir İnanır ile birlikte bir devir hiç geri dönmeyecek şekilde kapanmış oluyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Kadir İnanır'ın cenaze törenine katıldı. Bakan Ersoy, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerini art arda kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bir devrin, Yeşilçam'ın hayatımıza, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara veda ediyor, ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır ile birlikte bir devir hiç geri dönmeyecek şekilde kapanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

İnanır'ın Türk sinemasına önemli eserler kazandırdığını vurgulayan Ersoy, "Öyle bir devir ki birkaç neslin duygularına, yaşamlarına ve hayallerine beyaz perdede ayna tutan çok önemli değerlerimizi kaybediyoruz. Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri ve Türk klasiklerine hayat veren yapımlardaki performanslarıyla çok önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Bakan Ersoy, "Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanatseverlerimize ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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