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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, karne alan öğrencileri tebrik etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencileri kutlayarak, onları müzeler, ören yerleri ve kütüphanelere davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne alan öğrencileri kutladı.

Ersoy, NSosyal hesabından, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayan öğrencileri yürekten kutladığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Şimdi dinlenmenin, yeni yerler keşfetmenin ve kültürle iç içe bir yaz geçirmenin zamanı. Bu tatilde sizleri müzelerimize, ören yerlerimize, kütüphanelerimize ve sanat etkinliklerimize davet ediyorum. Tarihimizi keşfederken hem eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktireceğinize inanıyorum. Tüm öğrencilerimize keyifli, sağlıklı ve bol keşifli bir yaz tatili diliyor, öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. İyi tatiller."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
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